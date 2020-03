Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un très gros milieu de terrain !

Publié le 31 mars 2020 à 3h15 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, Leonardo multiplie les pistes et vise de nombreux joueurs en vue de la saison prochaine. Et non des moindres.

Cet été, Leonardo pourrait tenter de frapper fort pour renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain. Un an après son retour au poste de directeur sportif, le Brésilien a cette fois eu le temps de peaufiner ses pistes avant de boucler plusieurs dossiers cet été. Et l'un des principaux chantiers du PSG sera de renforcer son entrejeu. En effet, malgré les arrivées d'Ander Herrera et d'Idrissa Gueye l'été dernier, Leonardo souhaite une nouvelle fois densifier ce secteur de jeu. Ses premières pistes semblent d'ailleurs déjà se dégager.

Milinkovic-Savic la priorité, Ndombele et Pjanic les autres pistes