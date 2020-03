Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho ne manquerait pas de prétendants en Premier League !

Publié le 31 mars 2020 à 13h30 par D.M.

Philippe Coutinho devrait revenir au FC Barcelone à l’issue de son prêt au Bayern Munich. Mais le Brésilien ne devrait pas s’éterniser en Catalogne et pourrait rejoindre la Premier League où il jouit d’une belle côte.

Compte tenu de son passage réussi à Liverpool, les dirigeants du FC Barcelone espéraient sans doute mieux avec Philippe Coutinho. Recruté contre un chèque de 145M€, le milieu brésilien n’a jamais justifié cet investissement par ses performances. Ainsi, le FC Barcelone l’a prêté lors du dernier mercato estival au Bayern Munich. Malgré 8 buts et 6 passes décisives délivrées, le club bavarois ne semble pas enclin à lever l’option d’achat présente dans le contrat de Philippe Coutinho et fixée à 120M€. Le joueur de 27 ans devrait donc retourner au FC Barcelone avant de trouver une nouvelle destination. Le club catalan ne comptant plus sur lui.

Plusieurs clubs de Premier League sur les traces de Coutinho