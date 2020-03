Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Coutinho... Coup de théâtre à prévoir pour cet été ?

Publié le 29 mars 2020 à 21h00 par B.C.

Alors que l'épidémie de coronavirus va avoir une conséquence importante sur la santé financière des entreprises, le football risque également d'être touché. Et le FC Barcelone pourrait faire face à un problème de taille au mercato.

La crise du coronavirus pourrait obliger les clubs à revoir leurs plans pour ce mercato estival. Alors que le PSG se préparait à affronter le Real Madrid et le FC Barcelone pour Kylian Mbappé et Neymar, le club de la capitale pourrait finalement être tranquille compte tenu de la période d'austérité qui s'annonce dans le football. Un coup dur pour le club catalan, qui compte sur son ancien joueur pour renforcer le secteur offensif. D'ailleurs, le Barça souhaitait dégraisser son effectif pour parvenir à ses fins. Plusieurs joueurs ayant une belle cote sur le marché auraient alors pu être poussés vers la sortie, mais là aussi, cela s'annonce compliqué.

« Cela va également affecter ceux qui veulent vendre des joueurs comme Dembélé et Coutinho »