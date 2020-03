Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Une hécatombe pour Christophe Galtier ?

Publié le 31 mars 2020 à 13h00 par La rédaction

Après le départ de Soumaoro, le LOSC pourrait bien enregistrer deux nouveaux départs en défense centrale. Un profond changement pour Christophe Galtier.

Et si la défense centrale du LOSC était à totalement reconstruire la saison prochaine ? Alors que Adama Soumaoro a déjà quitté le club cet hiver pour partir vers le Genoa, en Serie A, Christophe Galtier va sûrement devoir faire face à une nouvelle vague de départs dans son arrière-garde. Ses deux défenseurs centraux titulaires sont annoncés partants pour la saison prochaine, et Galtier va devoir réagir rapidement pour leur trouver des remplaçants…

Gabriel en Premier League, José Fonte vers le Portugal ?

Ainsi, les deux centraux annoncés sur le départs sont Gabriel et José Fonte. Le premier, longtemps pisté par le PSG comme Le 10 sport vous le révélait en exclusivité, devrait finalement s’envoler du côté de l’Angleterre et découvrir la Premier League. Si tout semble calé entre le LOSC et Everton pour le transfert du Brésilien, les Dogues vont devoir également discuter avec Chelsea, qui s’intéresse de près au défenseur central de 22 ans.



Le deuxième, capitaine régulier du LOSC, pourrait se laisser tenter pour un retour au pays. Âgé de 36 ans, l’international portugais, formé au Sporting Portugal, est plus proche de la retraite que du début de carrière. Évalué à 1,5M€, le roc portugais pourrait décider de retourner dans son pays natal, le Portugal, afin d’y terminer tranquillement sa carrière. Et quoi de plus beau que de terminer sa carrière là où elle a commencé ? En tous cas, le Sporting a toujours un œil sur son ancien joueur…