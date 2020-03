Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Des tensions autour de Lautaro Martinez ?

Publié le 31 mars 2020 à 12h30 par A.C.

La récente sortie de Alberto Yaque, agent de Lautaro Martinez, ne semble pas avoir plu à tout le monde.

Dès sa deuxième saison en Europe, Lautaro Martinez fait déjà l’objet de la convoitise des plus grands clubs d’Europe. Interrogé sur son avenir, l’agent de l’attaquant de l’Inter a d’ailleurs clairement parlé de l’intérêt du FC Barcelone et du Real Madrid. « On dit que le Barça ou le Real Madrid le veulent, lui réagit comme si de rien n'était. Il ne me demande pas si ces rumeurs sont vraies ou non » a déclaré Alberto Yaque, au micro de Radio La Plata . « Il se concentre sur le club où il se trouve et sur son travail. Nous avons aussi rencontré beaucoup de gens, nous avons parlé, mais rien de plus. Il n'y a rien de formel ou de sérieux ».

L’Inter irritée par la sortie de l’agent de Lautaro Martinez