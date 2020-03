Foot - Mercato - OM

Mercato : L’OM prêt à accepter une deuxième offre ?

Publié le 31 mars 2020 à 18h30 par La rédaction

Après avoir reçu une première offensive l’été dernier pour Bouna Sarr, l’OM pourrait finir par accepter de céder son ailier reconverti latéral droit.

Et si Bouna Sarr s’envolait pour la Premier League la saison prochaine ? Alors que l'ancien messin était courtisé l’été dernier par plusieurs clubs anglais, la possibilité d’un départ de l’OM est plus que jamais envisageable, puisque l’OM doit obligatoirement vendre l’été prochain sur le marché des transferts, à cause de ses difficultés financières. Et un club pourrait décider de retenter une offensive pour Bouna Sarr…

Everton à fond sur Bouna Sarr