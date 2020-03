Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Sterling affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 31 mars 2020 à 17h00 par La rédaction

L’entourage de Raheem Sterling ne nie pas un intérêt du joueur pour Liverpool. Mais l’attaquant de Manchester City et son clan rêveraient toujours de rejoindre le Real Madrid.

Et si Raheem Sterling retournait à Liverpool ? Aujourd’hui à Manchester City, l’attaquant de 25 ans pourrait rejoindre un club qu’il a quitté en 2015. D'autant plus que Manchester City ne devrait disputer aucune compétition européenne durant les deux prochaines saisons. En effet, selon des informations de L’Equipe , Liverpool serait intéressé par un retour de Raheem Sterling et pourrait tenter de s’attacher ses services. Toutefois, les Reds pourraient ne pas avoir les fonds nécessaires pour s’offrir le joueur notamment en raison de la crise économique liée au Coronavirus. Mais alors que Liverpool rêverait de s’offrir Sterling pour pallier un possible départ de Sadio Mané, le Real Madrid continuerait à lui faire les yeux doux.

Le clan Sterling rêve du Real Madrid mais…