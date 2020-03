Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour ce dossier de Leonardo !

Publié le 31 mars 2020 à 15h45 par A.C.

Rocco Commisso, président et propriétaire de la Fiorentina, s’est exprimé au sujet de la situation contractuelle de Federico Chiesa.

La Serie A est le terrain de chasse favori de Leonardo et, pour renforcer le Paris Saint-Germain, il aurait plusieurs talents dans le viseur. C’est notamment le cas de Federico Chiesa qui, à seulement 22 ans, est déjà une valeur sûre du championnat italien. Le PSG doit toutefois faire face à la forte concurrence de la Juventus et de l’Inter, mais également de clubs étrangers comme Manchester United. Il ne faut pas oublier son club de la Fiorentina, qui ne souhaite pas s’en séparer de sitôt.

« La prolongation de Chiesa ? Pour signer des contrats on doit se voir... »