Foot - Mercato - PSG

Mercato : Mahrez au PSG ? Une piste à oublier…

Publié le 31 mars 2020 à 14h15 par La rédaction

Le nom de Riyad Mahrez serait sur les tablettes du PSG. Mais selon nos informations, il est très peu probable que ce dossier soit l’une des priorités du club cet été.

Riyad Mahrez au PSG, ça fait rêver ? Et bien, pas forcément. Alors que le nom de l'ailier algérien de Manchester City revient avec insistance du côté du club de la capitale depuis quelques semaines, cette piste pourrait finalement grandement se refroidir lors du prochain mercato. En effet, si le PSG souhaite un renfort offensif pour la saison prochaine, la perspective d’une offre onéreuse pour acheter un joueur de 29 ans ne semble pas réjouir Leonardo…

80M€ pour Mahrez, c’est non

En effet, le prix de Riyad Mahrez est toujours très élevé. Le PSG, qui souhaite des renforts offensifs, devra mettre environ 80M€ sur la table pour espérer faire signer Riyad Mahrez. Sans parler de son salaire, qui risque d’être très élevé, si ce dernier souhaite garder un salaire à peu près équivalent à celui qu’il touche actuellement du côté de Manchester City. Leonardo pourrait laisser tomber cette piste et se concentrer sur le recrutement de futures stars et de joueurs plus prometteurs, et donc plus jeunes, que l’international algérien de 29 ans. Ainsi, la piste de Federico Chiesa pourrait être réactivée du côté du PSG, bien moins chère mais tout aussi prometteuse. De plus, la perspective de la plus-value entre en jeu ; une plus-value quasiment impossible à réaliser avec Riyad Mahrez, notamment à cause de son âge plus avancé que Chiesa. La piste serait donc définitivement à oublier…