Mercato - PSG : Deux clubs anglais sont prêts à faire des folies pour Sancho !

Publié le 31 mars 2020 à 16h15 par La rédaction

Auteur de 14 buts et 16 passes décisives en seulement 23 apparitions sous les couleurs du Borussia Dortmund en Bundesliga, Jadon Sancho serait dans le viseur de nombreux clubs. Pisté par le Paris Saint-Germain, deux clubs anglais pourraient vite doubler Leonardo.

Le prochain mercato du Paris-Saint-Germain devrait être très mouvementé. D’autant plus que Leonardo a décidé de jouer sa carte à fond dans des gros dossiers comme celui de Jadon Sancho. Le jeune anglais du Borussia Dortmund serait sur les tablettes de nombreux clubs et ses prestations en sont pour quelques choses. Le directeur sportif du PSG pourrait avoir bien du mal à recruter Sancho. Surtout qu’en plus du Real Madrid, deux concurrents deviendraient de plus en plus sérieux !

Chelsea et Manchester United de plus en plus sérieux