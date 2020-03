Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Camavinga, un feu vert pour le Real Madrid ?

Publié le 31 mars 2020 à 16h30 par La rédaction

D’après les informations de Marca, Eduardo Camavinga serait tenté par l’idée de rejoindre le Real Madrid dès cet été.

Verra-t-on Eduardo Camavinga sous le maillot de Rennes la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr. En effet, le joueur du Stade Rennais est très courtisé sur le marché des transferts, et Liverpool et le Real Madrid sont très très intéressés par l’idée de faire venir la pépite de Ligue 1. Le joueur rennais est donc pisté par Zinedine Zidane. Et il ne dirait pas non à un transfert…

Camavinga séduit par la nouvelle politique madrilène

Le Real Madrid est très intéressé par Camavinga, et Camavinga est très intéressé par le Real Madrid. C’est aussi simple que ça, et le Real pourrait tenter de faire venir la pépite rennaise la saison prochaine. En effet, le jeune joueur de 17 ans est très séduit par l’idée d’un transfert au Real, la nouvelle politique visant à recruter et à donner leur chance aux jeunes joueurs étant très intéressante pour lui. Eduardo Camavinga se sent capable de s’adapter du côté de la Liga et du Real. Avec la vague de départ à laquelle Zidane pourrait être confronté l’année prochaine, Camavinga pourrait avoir une place de premier choix du côté du Real Madrid, alors que Toni Kroos ou encore Luka Modric pourrait quitter le club. Affaire à suivre donc pour ce dossier qui tient à cœur à Zinedine Zidane…