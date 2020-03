Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un avenir déjà tout tracé pour cet indésirable de Zidane...

Publié le 1 avril 2020 à 0h30 par A.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2021, James Rodriguez devrait vraisemblablement plier bagages.

Décidément, le retour de James Rodriguez au Real Madrid ne se passe pas de la meilleure des façons. Après deux ans passés au Bayern Munich, le Colombien a retrouvé Madrid et Zinedine Zidane et, handicapé par plusieurs blessures, n’a jamais réussi à s’inscrire dans la continuité au sein de l’équipe première. Un nouveau départ a ainsi rapidement été évoqué, avec notamment le Napoli et l’Atlético de Madrid, qui le suivraient depuis l’été dernier.

Un nouveau départ pour James Rodriguez