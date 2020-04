Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait pris une décision fracassante pour Dembélé !

Publié le 2 avril 2020 à 9h30 par D.M.

Pas épargné par les blessures, Ousmane Dembélé reprendrait doucement confiance. Et le FC Barcelone voudrait compter sur lui la saison prochaine et pourrait s’en séparer uniquement en cas de très grosse offre.

Ousmane Dembélé a vécu une première partie de saison cauchemardesque. Acheté 125M€, hors bonus, en 2017, l’international français n’a disputé que cinq matchs en Liga en raison de plusieurs blessures qui lui ont empêché d’enchaîner. Même si son talent ne fait pas débat, les dirigeants du FC Barcelone se seraient lassés des blessures du joueur et un départ aurait été envisagé. Liverpool, mais aussi Manchester City suivraient ses traces. Mais le FC Barcelone voudrait encore compter sur Ousmane Dembélé sous contrat jusqu’en juin 2022.

Dembélé devrait rester sauf en cas d'offre XXL