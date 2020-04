Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers une énorme désillusion pour Zidane avec une star de Klopp ?

Publié le 2 avril 2020 à 8h30 par Th.B.

La presse britannique révélait à la mi-mars que Sadio Mané serait la grande priorité de Zinedine Zidane. Le numéro 10 de Liverpool ne devrait cependant pas rejoindre le Real Madrid à l’intersaison. Explications.

Pour redessiner les contours du secteur offensif de Zinedine Zidane cet été, le Real Madrid aurait coché plusieurs pistes. Raheem Sterling, Erling Braut Haaland et Sadio Mané seraient des options prises en considération par la Casa Blanca pour son mercato. The Daily Mirror dévoilait à la mi-mars que Mané serait la priorité absolue de Zinedine Zidane et aurait d’ailleurs prévu de préparer une offre de transfert à transmettre à Liverpool. Cependant, le Real Madrid aurait peu de chances de parvenir à ses fins.

Heureux à Liverpool, Mané ne devrait pas partir