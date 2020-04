Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star de Solskjaer lance un appel du pied à Jadon Sancho !

Publié le 2 avril 2020 à 7h15 par Th.B.

Manchester United semble être le grand adversaire du PSG dans la course à la signature de Jadon Sancho. Star des Red Devils, Marcus Rashford a ouvert la porte à une arrivée de l’ailier du Borussia Dortmund cet été.

The Daily Mirror révélait mardi que Liverpool ne compterait pas lancer les grandes manoeuvres pour Jadon Sancho, malgré les rumeurs l’envoyant à Anfield ces dernières semaines. Le média britannique assurait en outre qu’un bras de fer entre Manchester United et Chelsea devrait avoir lieu pour l’Anglais pour qui le Borussia Dortmund réclamerait 130M€. ESPN dévoilait courant février que Leonardo souhaiterait également voir Sancho débarquer au PSG, préparant l’après-Kylian Mbappé. Attaquant de Manchester United, Marcus Rashford a évoqué un duo avec Sancho à Old Trafford.

« J’espère qu’on pourra jouer ensemble, ce serait bien »