Mercato - PSG : Klopp ne chamboulera pas la pour la succession de Mbappé !

Publié le 2 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Annoncé comme un candidat potentiel pour accueillir Jadon Sancho, Liverpool se serait retiré de ce dossier laissant ainsi le PSG aux prises avec Manchester United et Chelsea.

Pour préparer l’après-Kylian Mbappé et la succession de Neymar au PSG, les deux attaquants du PSG figurant sur les tablettes du Real Madrid et du FC Barcelone, ESPN révélait à la mi-février que Leonardo songerait à Jadon Sancho. Le directeur sportif du PSG suivrait avec attention l’évolution de la situation de la pépite du Borussia Dortmund, mais devrait cependant se frotter à la concurrence imposée par le Real Madrid, Manchester United ou encore de Chelsea. Et alors que Liverpool semblait être une option pour l’avenir de Jadon Sancho. Il n’en serait rien.

Liverpool pas intéressé par Jadon Sancho, mais…