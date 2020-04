Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait fixé pour le prix de Jadon Sancho !

Publié le 1 avril 2020 à 7h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec de nombreux cadors européens pour le recrutement de Jadon Sancho. Et malgré la crise provoquée par le coronavirus, le Borussia Dortmund réclamerait une somme avoisinant les 125M€.

Le Borussia Dortmund n'aurait pas l'intention de revoir ses exigences à la baisse pour Jadon Sancho. Très performante sous les couleurs du BVB , la pépite anglaise aurait tapé dans l'oeil du PSG et de Leonardo en particulier. Toutefois, le directeur sportif parisien serait loin d'être seul sur ce dossier et devrait se frotter à bon nombre de cadors européens. Selon les informations de l' Evening Standard , divulguées il y a tout juste une semaine, Jadon Sancho aurait également la cote en Premier League, puisque Liverpool, Manchester United et Chelsea pourraient également se jeter sur lui lors du prochain mercato estival. Mais pour arracher Jadon Sancho au Borussia Dortmund, Leonardo, Jürgen Klopp, Ole Gunnar Solksjaer et Frank Lampard devront payer le prix fort.

Leonardo contraint de lâcher 125M€ pour Jadon Sancho ?