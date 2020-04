Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Sancho, Leonardo suivrait une autre pépite de Dortmund !

Publié le 1 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo travaillerait sur le prochain mercato parisien et regarderait avec attention du côté du Borussia Dortmund. Outre Jadon Sancho, Achraf Hakimi serait sur les tablettes du Brésilien.

Décidément, le Borussia Dortmund ferait saliver les plus grands clubs européens. Avec le recrutement d’Erling Braut Haaland cet hiver, le BvB dispose de trois grands espoirs du football européen dans ses rangs. Hormis le Norvégien, qui figurerait déjà dans les petits papiers de Manchester United et du Real Madrid, Jadon Sancho et Achraf Hakimi auraient aussi un bon nombre de courtisans sur le marché. ESPN dévoilait le 11 février dernier que Leonardo suivrait avec attention l’évolution de la situation de Jadon Sancho, voyant en lui un candidat aux successions de Neymar et de Kylian Mbappé. Prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund jusqu’à la fin de la saison, Hakimi ferait également tourner la tête de Leonardo.

Hakimi dans le viseur de Leonardo