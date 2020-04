Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup à 200M€ en préparation ?

Publié le 1 avril 2020 à 6h15 par Th.B.

Cherchant à frapper fort sur le marché cet été avec des noms comme Neymar ou encore Lautaro Martinez, le FC Barcelone prévoirait de considérablement dégraisser son effectif en vendant pour 200M€.

Ce n’est plus un secret pour personne et les membres du FC Barcelone, que ce soit la direction ou le vestiaire, font part de leur volonté de témoigner du retour de Neymar et du transfert de Lautaro Martinez. Capitaine du Barça , Lionel Messi a lui-même fait plusieurs appels du pied à son ancien coéquipier, parti au PSG à l’été 2017, tout en ouvrant également la porte à son compatriote qui a impressionné avec l’Inter lors de la prochaine partie de saison. Mais pour parvenir à mener à bien ne serait-ce qu’une de ces deux opérations à l’intersaison, le Barça devra dégraisser, et en masse…

Vendre pour 200M€ cet été, l’objectif du Barça !