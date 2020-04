Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Pogba prend un tournant XXL !

Publié le 2 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo, Paul Pogba devrait faire faux bond au PSG en rejoignant la Juventus. Une opération XXL avec Matthijs de Ligt semblerait se mettre en place.

Journaliste pour le Sunday Times et le Daily Record , Duncan Castles révélait ces dernières semaines sur le plateau du Transfer Window Podcast un intérêt concret de Leonardo pour Paul Pogba. Le directeur sportif du PSG verrait en l’international français un élément capable de renforcer l’entrejeu de l’effectif parisien. Cependant, le milieu de terrain de Manchester United serait également dans le viseur du Real Madrid et surtout dans celui de la Juventus. Un échange conséquent se profilerait avec un certain Matthijs de Ligt, piste de longue date de Manchester United.

Un échange De Ligt - Pogba entre la Juventus et Manchester