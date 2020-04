Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel déjà mis de côté ?

Publié le 1 avril 2020 à 13h15 par La rédaction

La short-list du PSG pour le mercato estival montre bien que Thomas Tuchel a peu de chances d’être toujours sur le banc la saison prochaine…

Et si les pistes mercato du PSG sonnaient le glas pour Thomas Tuchel ? Pas vraiment en odeur de sainteté avec Leonardo, le directeur sportif, l’entraîneur allemand du PSG est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, alors que le Bayern a déjà manifesté son intérêt et souhaiterait même l’attirer dès la fin de la saison afin de succéder à Flick. En tous cas, Leonardo n’en pince clairement pas pour Tuchel, et il l’avait déjà fait savoir l’été dernier, lors de son retour en tant que directeur sportif du club de la capitale…

Une short-list 100% Leonardo

Dans ce contexte, lorsque l’on regarde de plus près la short-list de Leonardo pour l’été prochain, on se rend compte que toutes les pistes ont été activées par Leonardo lui-même. Des joueurs dont le profil ne correspond pas forcément à ceux que recherche Thomas Tuchel, lorsque l’on compare les joueurs pistés pour l’été prochain avec ceux arrivés à Paris depuis que le technicien allemand est à la tête de l’équipe. Ainsi, les Lucas Paqueta, Sergej Milinkovic-Savic, Sandro Tonali, Gianluigi Donnarumma et autres Paul Pogba sont bel et bien des joueurs pistés par Leonardo et uniquement Leonardo. Et en y regardant un peu plus près, ils viennent tous de Serie A ou presque (seul Pogba évolue autre part qu’en Italie, mais il y est déjà passé). Un présage sur le futur coach du PSG, alors que Massimiliano Allegri et Simone Inzaghi ont été approchés… ?