Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il recruter Wissam Ben Yedder ?

Publié le 1 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

Du côté du PSG, Thomas Tuchel réclamerait l’arrivée de Wissam Ben Yedder. Leonardo doit-il exaucer ce souhait ?

De plus en plus, en Italie, on annonce que la Juventus se rapprocherait de Mauro Icardi. Un coup dur pour le PSG qui perdrait celui que l’on annonçait comme le successeur d’Edinson Cavani. Face à cela, Thomas Tuchel aurait décidé de prendre les devants. Ainsi selon les informations de ABC , l’entraîneur du PSG aurait réclamé l’arrivée de Wissam Ben Yedder à sa direction. L’actuel attaquant de l’AS Monaco pourrait alors venir former un trio de choc avec Kylian Mbappé et Neymar.

Ben Yedder futur attaquant du PSG ?

Aux yeux de Thomas Tuchel, Wissam Ben Yedder pourrait donc être le prochain buteur du PSG. Avec 18 buts depuis le début de la saison en Ligue 1, le Français rayonne sous le maillot de l’AS Monaco. Des qualités qui pourraient alors faire beaucoup de bien au PSG. La question est maintenant de savoir si Leonardo répondra à cette demande de Tuchel, d’autant plus que Ben Yedder ne devrait pas être donné. Il faudra alors sortir le chéquier, mais reste à connaître les attentes du club de la Principauté.



Alors, Leonardo doit-il recruter Ben Yedder ?