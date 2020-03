Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel aurait réclamé l’arrivée de Wissam Ben Yedder !

Publié le 31 mars 2020 à 17h15 par T.M. mis à jour le 31 mars 2020 à 17h20

Avec le départ d’Edinson Cavani et possible celui de Mauro Icardi, le PSG devra trouver un nouveau buteur. Et le choix de Thomas Tuchel se serait arrêté sur Wissam Ben Yedder.

De plus en plus, Mauro Icardi est annoncé loin du PSG pour la saison prochaine. Malgré une option d’achat de 70M€, Leonardo pourrait finalement voir l’Argentin lui échapper, notamment pour rejoindre la Juventus. Avec le départ annoncé d’Edinson Cavani, le PSG se retrouvera alors sans buteur. Un problème que Thomas Tuchel aurait décidé de prendre en main en soumettant un nom à la direction du PSG.

Priorité à Ben Yedder ?