Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Setien réclame l’arrivée de Neymar !

Publié le 1 avril 2020 à 17h45 par T.M.

Au FC Barcelone, on travaillerait d’arrache pied pour le retour de Neymar. La star du PSG a d’ailleurs reçu un nouveau message fort en provenance de Catalogne.

En Espagne, Neymar fait encore et toujours la Une des journaux. En effet, le FC Barcelone ne lâcherait rien pour le Brésilien, souhaitant revenir à la charge auprès du PSG malgré l’échec de l’été dernier. Ainsi, la question du Barça actuellement serait de savoir si Neymar doit être la priorité plutôt que Lautaro Martinez. Avec le coronavirus, les Blaugrana pourraient bien devoir faire un choix, mais l’offensive pour le protégé de Thomas Tuchel semble se profiler jour après jour. En Catalogne, on attendrait d’ailleurs le joueur de 28 ans avec impatience et le principal intéressé a de nouveau été réclamé.

« Neymar au Barça s’il vous plait »