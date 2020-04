Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani va devoir revoir ses plans à cause du coronavirus !

Publié le 1 avril 2020 à 16h45 par A.M.

Alors que l'économie mondiale va être durement touchée à cause de la pandémie de Covid-19, Edinson Cavani pourrait être contraint de renoncer à une grosse prime à la signature.

La pandémie de Covid-19, à l'origine de la suspension de la suspension des saisons, va avoir d'énormes répercussions sur la situation financière des clubs de football. Par conséquent, le mercato estival va être très durement impacté et les sommes folles dépensées ces dernières saisons ne devraient plus s'enchaîner sur le marché. Une situation qui impacte même le PSG et en particulier Edinson Cavani. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'Uruguayen peut s'engager libre avec le club de son choix et ainsi espérer une prime à la signature avoisinant les 15M€ compte tenu du fait que le club qui l'attirera n'aura pas d'indemnité de transferts à verser. Toutefois, avec la crise actuelle, le Matador ne peut plus s'attendre à une telle somme.

«Une grosse prime à la signature pour Cavani, c'est impossible aujourd'hui»