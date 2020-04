Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’offre impressionnante de Zidane pour s’offrir Kane !

Publié le 1 avril 2020 à 13h00 par La rédaction

Désireux de s’offrir Harry Kane, le Real Madrid serait proche de faire une offre hallucinante comprenant trois joueurs de renom ! José Mourinho s’en frotte déjà les mains...

Totalement dépendante de Karim Benzema cette saison, l’attaque du Real Madrid pourrait avoir un tout autre visage l’année prochaine. Zinédine Zidane souhaiterait épauler l’attaquant français au plus vite. Pour marquer le coup, le tacticien du club merengue serait décidé à s’attacher les services d’Harry Kane. Prêt à tout pour s’offrir l’attaquant de Tottenham, Florentino Pérez aurait décidé d’intégrer trois joueurs prestigieux dans le transfert...

James, Bale et Marcelo dans le coup !