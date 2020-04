Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Harry Kane aurait choisi son prochain club !

Publié le 1 avril 2020 à 8h30 par Th.B.

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Tottenham, Harry Kane n’aurait d’yeux que pour le Real Madrid où il aimerait s’engager dès cet été.

« On me pose souvent cette question. Je ne peux pas dire oui ou non. J'aime les Spurs et j'aimerai toujours les Spurs. Mais si je sens que nous ne progressons pas en équipe ou que nous n'allons pas dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu'un qui resterait uniquement pour le plaisir. Je suis un joueur ambitieux » . Voici le message que livrait Harry Kane lors d’un live Instagram avec le journaliste Sky Sports Jamie Redknapp. L’international anglais laissait alors clairement entendre qu’il pourrait ne pas s’éterniser à Tottenham si l’équipe ne redevenait pas compétitive. Ces derniers temps, Kane est annoncé avec insistance du côté de Manchester United, la Juventus, mais surtout du Real Madrid. Harry Kane ferait d’ailleurs de la Casa Blanca sa destination favorite.

Kane rêverait du Real Madrid !