Mercato - LOSC : 150M€ en claquant des doigts !

Publié le 1 avril 2020 à 11h30 par La rédaction

Lors du prochain mercato, le LOSC n’aura absolument aucun mal à boucler trois transferts et à remplir une nouvelle fois les caisses.

La stratégie financière du LOSC se précise encore plus. Alors que le club a su terminer deuxième de Ligue 1 la saison dernière, et qu’ils se positionnent actuellement quatrième à un point du podium, de nombreux jeunes joueurs prometteurs qui étaient au club commencent à quitter le navire au fur et à mesure. Heureusement, les liquidités engrangées avec ces départs ont permis au LOSC de réinvestir dans de nouveaux joueurs (départ de Pépé, arrivées d’Osimhen, Weah, Renato Sanches…). Et le LOSC se frotte les mains en attendant le prochain mercato, qui pourrait rapporter gros…

Gabriel, Osimhen et Maignan sur le départ ?

Ainsi, le LOSC serait en passe de boucler trois ventes assez facilement pour le prochain mercato. Premièrement, celle de Gabriel, le défenseur central de 22 ans. Courtisé notamment par le PSG, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, le roc du LOSC a plusieurs pistes qui mènent en Angleterre, notamment à Chelsea ou encore Everton. Tout semble en ordre pour le LOSC, qui devrait récupérer environ 30M€ dans la transaction. Soit trois fois moins que pour Victor Osimhen, arrivé pour environ 12M€ en provenance de Charleroi, et courtisé aujourd'hui par le Real Madrid et Manchester United. Un transfert avoisinant les 90M€ a été évoqué pour l’international nigérian, qui fait tourner bien des têtes en Ligue 1, et qu’on verrait bien s’imposer en Premier League. Enfin, Mike Maignan pourrait également quitter le navire, lui qui a déjà eu quelques propositions l’été dernier sans vraiment y donner suite ; des offres avoisinant les 30M€. Cela permettrait donc au LOSC de dégager 150M€ d’un claquement de doigts…