Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : La vérité sur Camavinga !

Publié le 1 avril 2020 à 11h00 par Alexis Bernard

Dans son édition de mardi, Marca a évoqué le choix d’Eduardo Camavinga d’aller au Real Madrid. Des informations que nous sommes en mesure de contester.

Placé sous haute-surveillance par le Real Madrid, Eduardo Camavinga aurait pris une décision. Selon le journal espagnol Marca , le milieu de terrain du Stade Rennais aurait choisi d’écrire son avenir au Real Madrid, séduit par la politique sportive du club qui donne sa chance aux jeunes talents (Vinicius, Rodrygo, Reinier Jesus) mais également par la présence de Zinedine Zidane sur le banc. Après renseignement pris, le10sport.com dément ses informations.

Camavinga n’a pas pris sa décision

Les différentes sources que nous avons sollicitées, à Rennes comme dans l’entourage du joueur, confirment toutes qu’Eduardo Camavinga n’a pas encore pris de décision. Si l’intérêt du Real Madrid est réel, comme ceux de bien d’autres clubs européens, souvent prestigieux, le jeune rennais (17 ans) n’a pas terminé sa phase de réflexion au sujet de son avenir. Dans le flou d’une saison qui ne connaît pas encore son épilogue, difficile de se positionner. Et entre poursuivre sa carrière dans la Bretagne qui l’a vu naître et franchir déjà le cap d’un grand d’Europe, Camavinga n’a pas fait son choix.



De son coté, le Stade Rennais non plus ne s’est pas encore positionné. Les changements dans l’organigramme du club, marqué par l’arrivée du nouveau président, Nicolas Holveck, pourraient influencer la stratégie bretonne. La perspective d’une très grosse vente, en cette période complexe, pourrait séduire le club. Comme celle de conserver l’un des plus grands talents de l’histoire de la formation rennaise.