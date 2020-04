Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette révélation sur le transfert d’Eden Hazard !

Publié le 1 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Eden Hazard a quitté Chelsea après 7 ans de bons et loyaux services l’été dernier. Mais le Belge n’a pas pris de court ses anciens coéquipiers chez les Blues avec son transfert au Real Madrid, comme Willian l’a assuré. Explications.

Après avoir fait le tour de la question au LOSC, Eden Hazard s’engageait avec Chelsea à l’été 2012. Sur les bords de la Tamise, l’international belge est devenu un membre clé des succès des Blues pendant ces années, que ce soit les titres domestiques ou continentaux. Après de longs mois de négociations, Hazard quittait l’été dernier Londres pour rejoindre Madrid. Sa signature avec le Real a d’ailleurs tout fait, sauf choqué Willian. L’ancien compère d’attaque d’Eden Hazard, lui-même sur le départ à présent, a levé le voile sur le transfert de l’ex-numéro 10 des Blues .

« Au moment où les spéculations ont commencé, nous le savions déjà »