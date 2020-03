Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette star de Zidane qui pourrait rendre un grand service à Leonardo !

Publié le 31 mars 2020 à 12h15 par D.M.

Le PSG aurait coché le nom d’Achraf Hakimi pour le prochain mercato. Et le joueur pourrait finalement ne pas retourner au Real Madrid à la fin de la saison notamment si Marcelo venait à rester.

Achraf Hakimi ne connait toujours pas le maillot qu’il portera l'année prochaine. Prêté depuis deux saisons au Borussia Dortmund, le joueur de 21 ans pourrait retourner en Espagne. En effet, selon la presse espagnole, le Real Madrid souhaiterait le rapatrier et voudrait compter sur lui la saison prochaine. Mais Achraf Hakimi voudrait avoir des garanties sur son temps de jeu et pourrait ne pas rejoindre la Casa Blanca si un rôle de titulaire ne lui était pas assuré. Le PSG, Chelsea et la Juventus intéressés, pourraient profiter de la situation pour tenter s’attacher les services du polyvalent latéral. D’autant plus que le Real Madrid s’interrogerait également sur la décision à prendre concernant Achraf Hakimi.

Le destin d’Hakimi lié à celui de Marcelo ?