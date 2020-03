Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi l’Atlético tourne le dos à Cavani

Publié le 31 mars 2020 à 13h45 par La rédaction

Marca révèle aujourd’hui que l’Atlético de Madrid se détourne de Cavani en vue du mercato estival. Explication.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif espagnol Marca a livré une information de première importance sur le dossier Cavani : d’après les informations de Marca , l’Atlético de Madrid semble en effet ne plus vouloir l’international uruguayen dans ses rangs. Pourtant, un accord contractuel avait été trouvé entre les deux parties courant janvier, avec la perspective d’un transfert anticipé en hiver voire d’une signature libre en juin. L’intérêt de l’Atlético de Madrid pour Cavani était alors total. Diego Simeone ayant toujours été un grand fan du buteur du PSG, dont il apprécie l’efficacité et le travail défensif, le club avait tenté à plusieurs reprises de le recruter dans le passé, en vain. Cette fois, avec la fin de contrat de Cavani, l’Atlético de Madrid semblait tenir le bon bout. Pourquoi alors un tel revirement de situation ?

Il était évident que le PSG allait demander au moins 20 millions…