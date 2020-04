Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Meunier interpelle encore Leonardo pour son avenir !

Publié le 1 avril 2020 à 10h45 par T.M.

En fin de contrat, Thomas Meunier est dans le flou pour son avenir. Néanmoins, le joueur du PSG n’a pas caché son envie de continuer dans la capitale française.

Ce mardi, dans un entretien pour la RTBF , Thomas Meunier n’a pas hésité à se mettre sur le marché en interpellant ses prétendants. « Un joueur libre, international, qui joue dans l'équipe N.1 mondiale au classement FIFA et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat, même si je chope une gangrène et qu'on doit me couper une jambe ! », a lâché le joueur du PSG. Mais tout est encore possible pour le Belge. Bien que cela n’e prenne pas le chemin, Meunier pourrait encore prolonger et c’est d’ailleurs le désir du principal intéressé.

Meunier veut rester