Mercato - PSG : L’incroyable sortie de Thomas Meunier sur son avenir !

Publié le 31 mars 2020 à 19h15 par T.M.

Alors que Thomas Meunier est en fin de contrat avec le PSG, le Belge a fait passer un message aux clubs intéressés, se considérant comme une bonne affaire à saisir.

Bien que la saison soit à l’arrêt, Leonardo a tout de même du travail au PSG. En effet, le directeur sportif doit notamment gérer la situation des joueurs en fin de contrat, parmi lesquels Thomas Meunier. Le Belge n’a pas caché son envie de continuer avec le club de la capitale, mais pour le moment, Leonardo n’a pas bougé ses pions pour la prolongation de Meunier. Une situation qui a poussé le joueur de Thomas Tuchel a interpellé ses prétendants, les conseillant de se positionner pour le recruter durant le prochain mercato estival. Dernièrement, il était d’ailleurs question d’un intérêt du Borussia Dortmund.

« Ça ne peut pas être un mauvais achat »