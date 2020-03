Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani de nouveau interpellé pour son avenir !

Publié le 31 mars 2020 à 16h45 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a reçu un message de la part de l’un de ses anciens coéquipiers.

Annoncé proche de l’Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani fait désormais l’objet d’une cour appuyée de la part de Boca Juniors. C’est en effet Diego Forlan qui a dégainé le premier, lançant un appel du pied à l’attaquant du Paris Saint-Germain. « Je l’imagine avec le maillot de Boca Juniors » a lancé l’ancien coéquipier de Cavani en sélection. « Aujourd’hui, s’il regarde le côté professionnel et pas le volet économique, c’est un grand défi pour lui. Un beau défi ». Jorge Bermundez, directeur sportif du club argentin a emboité le pas de l’Uruguayen, en ouvrant grand la porte au joueur du PSG.

« Cavani à Boca ? En termes de salaires, cela ne ressemblerait en rien à ce qu'il gagne en Europe, mais... »