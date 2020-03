Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani planté par l’Atlético de Madrid ?

Publié le 30 mars 2020 à 11h15 par La rédaction

Pisté depuis de longs mois par l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani ne serait plus la priorité des Colchoneros cet été !

Et si l’avenir de Cavani s’écrivait à Paris ? Actuellement toujours sous contrat avec le PSG, Edinson Cavani devrait vraisemblablement quitter Paris lors du prochain mercato estival. Et si pendant longtemps l’Atlético de Madrid était très intéressé par l’attaquant uruguayen, il semblerait que ce ne soit désormais plus le cas.

L’Atlético a d’autres pistes