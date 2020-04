Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos a un plan précis pour son avenir…

Publié le 1 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Désireux de signer un contrat pour deux ans supplémentaires outre son bail expirant en juin 2021, Sergio Ramos pourrait ne pas convaincre le Real Madrid de lui offrir un tel engagement. Et l’Espagnol aurait un plan pour la suite des opérations.

De quoi sera fait l’avenir de Sergio Ramos ? L’emblématique défenseur du Real Madrid est une pierre angulaire du club merengue, et ce depuis son arrivée en provenance du FC Séville en 2005. Au fil des saisons, Ramos s’est mué comme étant un membre indéboulonnable du onze de départ merengue jusqu’à en devenir capitaine. Cependant, l’international espagnol a fêté son 34ème anniversaire lundi et s’approche de la fin de son contrat, qui court jusqu’en juin 2021. Le principal intéressé voudrait prolonger son aventure avec le Real Madrid, mais la longévité du contrat poserait problème entre les deux parties. De quoi permettre à Sergio Ramos de préparer un plan B pour son avenir.

Conscient de ses capacités, Ramos veut plus !