Mercato - PSG : Cette sortie qui jette un froid sur Cavani !

Publié le 1 avril 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 1 avril 2020 à 8h19

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani devrait quitter le PSG dans les prochaines semaines. Et alors qu'il est annoncé à Boca Juniors, Jorge Ameal, président des Xeneizes, jette un froid sur cette piste.

Ces derniers jours, le nom d'Edinson Cavani revient avec insistance. Il faut dire que le meilleur buteur de l'histoire du PSG voit son contrat arriver à échéance le 30 juin prochain et aucune prolongation ne semble se présenter. Par conséquent un départ est clairement à prévoir, quelques mois après être passé très proche de rejoindre l'Atlético de Madrid. Mais c'est désormais vers Boca Juniors que le Matador est envoyé. « J'espère que ça sera très bientôt. Il nous donnerait un bon coup de main et nous apporterait beaucoup. Je pense qu'il veut venir à Boca. S'il vient c'est qu'il éprouve un vrai désir et que les signes sont clairs », confiait même Jorge Bermudez, directeur sportif du club argentin.

«La réalité est que notre économie n'est pas celle de Cavani»