Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste improbable est validée pour Cavani !

Publié le 1 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG et alors qu’il figurerait sur les tablettes de Boca Juniors, Edinson Cavani s’est encore vu conseiller un transfert vers le club argentin l’été prochain.

Depuis quelque temps, un surprenant intérêt en provenance de Boca Juniors est annoncé pour Edinson Cavani. Le buteur uruguayen du PSG, dont le contrat prendra fin à l’issue de la saison dans la capitale, pourra donc rejoindre la destination de son choix. Et même si Boca est loin d’apparaître comme le grand favori pour arracher la signature de Cavani, le numéro 9 du PSG se voit conseiller cette destination.

Forlan verrait bien Cavani à Boca