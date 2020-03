Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Lopez en passe de faire une grosse opération avec Osimhen ?

Publié le 1 avril 2020 à 1h00 par Th.B.

Alors qu’on vous révélait en exclusivité ces derniers jours que Manchester United comptait bouger ses pions pour le buteur du LOSC Victor Osimhen, cette tendance pourrait bien avoir été confirmée par la presse britannique.

Recruté l’été dernier après que le LOSC s’est mis d’accord avec Charleroi sur une indemnité de transfert de 12M€, Victor Osimhen fait tourner les têtes depuis le début de la saison. Avec les Dogues , le Nigérian a inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives en Ligue 1. À seulement 21 ans, le buteur du club lillois figurerait sur les tablettes des plus grandes écuries européennes. Le 22 mars dernier, le 10 Sport vous révélait en exclusivité que le FC Barcelone et le Real Madrid ont tenté une offensive de dernière minute lors des ultimes moments du mercato hivernal, tout en vous faisant savoir que Manchester United compte bouger ses pions pour Osimhen. Pour le mercato estival, United voit en lui un profil capable d’apporter un réel plus à l’effectif d’Ole Gunnar Solskjaer. Et d’après les rumeurs provenant de l’autre côté de la Manche, Manchester United pourrait bien être passé à l’action pour Victor Osimhen.

Des cadors anglais et un club espagnol auraient approché le LOSC pour Osimhen !