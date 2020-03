Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Transfert, successeur… Le dossier Marcelo déjà réglé ?

Le Real Madrid semble avoir les idées claires pour Marcelo. Le défenseur brésilien pourrait être vendu l’été prochain et sa succession aurait déjà bien avancé.

Le départ de Marcelo n’est désormais plus une éventualité. À 32 ans, le latéral gauche du Real Madrid est en perte de vitesse, et a déjà perdu sa place de titulaire indiscutable du côté de la Casa Blanca , face à Ferland Mendy arrivé l'été dernier. Un statut qui pourrait voir Marcelo reconsidérer son avenir, et pourquoi pas partir du Real Madrid, alors que la Juventus reste à l’affût pour recruter l’ancien coéquipier et le très bon ami d’un certain Cristiano Ronaldo. Et si la MLS est aussi une destination envisageable, c’est la Juve qui pourrait avoir les faveurs de l’international brésilien.

David Alaba comme successeur ?

Ainsi, le Real Madrid serait déjà en train de préparer la succession de Marcelo pour la saison prochaine. Même si Ferland Mendy réalise de très bonnes prestations sur le flanc gauche de la défense du Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait envisager un renfort de classe mondiale, en la personne de David Alaba. Le capitaine de la sélection autrichienne est, à 27 ans, une piste sérieuse et très intéressante pour le Real Madrid, qui pourrait tenter de le faire venir l’été prochain. Très polyvalent, l’Autrichien du Bayern Munich est également capable d’évoluer dans l’axe, sur l’aile gauche, ou encore en numéro 10, comme c’est déjà le cas avec sa sélection. Un renfort de qualité pour le Real, mais qui pourrait aussi s’avérer très onéreux…