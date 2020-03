Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette légende du club qui lâche un indice sur l'avenir Neymar !

Publié le 31 mars 2020 à 22h45 par D.M.

Ancien joueur du PSG, Rai s’est prononcé sur le cas Neymar. Et pour l’ancien international brésilien, son compatriote a encore de belles pages à écrire à Paris

Le 11 mars dernier, le PSG se qualifiait pour les quarts de finale de la Ligue des champions en venant à bout du Borussia Dortmund (2-0). Après la rencontre, Neymar qui avait inscrit le premier but de son équipe n’a pu retenir ses larmes. Le reflet de l’histoire mouvementée qui unit le Brésilien et le PSG. Recruté en grande pompe en août 2017, Neymar était censé permettre au PSG de gravir les échelons en Ligue des champions. Mais l’attaquant n’a pas eu l’apport espéré et son transfert avorté au FC Barcelone lors du dernier mercato estival a laissé des traces. Alors que les questions autour de l’avenir de Neymar pourraient resurgir dans les prochains mois à l’occasion du prochain marché des transferts, Rai s’est prononcé sur le cas Neymar.

« Il est en train de construire son histoire avec Paris »