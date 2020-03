Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar n’a pas pris sa décision

Publié le 31 mars 2020 à 14h45 par La rédaction

Annoncé en Espagne comme déterminé à partir du PSG, il se confirme que la situation est loin d’être aussi claire dans l’esprit de Neymar. Explication.

Depuis quelque temps, les médias sportifs catalans annoncent que Neymar aurait de nouveau fait le choix de quitter le PSG l’été prochain et qu’il avait confirmé au FC Barcelone qu’il était toujours désireux de revenir. Ces informations entraient en contradiction avec le rapprochement constaté ces derniers mois entre Paris et le crack brésilien.

Neymar est prêt à prolonger si…