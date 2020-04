Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un concurrent XXL prêt à passer à l’action pour le successeur de Thiago Silva !

Publié le 2 avril 2020 à 0h45 par D.M.

Sur les tablettes du PSG, Gabriel jouit d'une belle côte en Premier League. Everton, et surtout Chelsea auraient coché le nom du défenseur du LOSC.

Sauf énorme retournement de situation, Thiago Silva ne devrait pas prolonger son contrat avec le PSG et devrait quitter le club parisien à la fin de la saison. Leonardo se serait mis à la recherche d’un défenseur central capable de remplacer O Monstro et a jeté son dévolu sur un autre joueur brésilien. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 15 février dernier, le PSG est intéressé par Gabriel qui évolue cette saison au LOSC. Le défenseur de 22 ans ne manque pas de prétendants puisqu’il figure également sur les tablettes d’Arsenal et Everton. Et un nouveau club de Premier League semble s’être ajouté à cette liste.

Gabriel, objectif prioritaire de Lampard