Mercato - Real Madrid : Énorme coup dur pour Zidane dans le dossier Haaland !

1 avril 2020

Annoncé du côté du Real Madrid par la presse espagnole, Erling Braut Haaland ne devrait pas quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato.

Le 24 mars dernier, la presse espagnole lâchait une bombe. Selon les informations de Marca , Erling Braut Haaland serait la priorité du Real Madrid pour le prochain mercato. A la recherche d’un avant-centre capable d’évoluer aux côtés de Karim Benzema, le club madrilène aurait jeté son dévolu sur le joueur de 19 ans auteur déjà de 9 buts en Bundesliga. Arrivé au Borussia Dortmund en janvier dernier, Erling Braut Haaland ne resterait pas insensible aux appels du Real Madrid et souhaiterait à l’avenir rejoindre le club entraîné par Zinédine Zidane selon ABC .

Haaland serait intransférable