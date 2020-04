Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gardien français pourrait jouer un drôle de tour à Areola !

Publié le 1 avril 2020 à 15h45 par D.M.

Alors qu’Alphonse Areola devrait retourner au PSG à l’issue de son prêt, le Real Madrid se serait mis à la recherche d’un gardien capable de suppléer Thibaut Courtois. Et le club espagnol serait intéressé par Alban Lafont.

Formé au PSG, Alphonse Areola n’a pas réussi à convaincre Thomas Tuchel de le titulariser cette saison. Ainsi, le portier français a quitté le club parisien lors du dernier mercato estival et a été prêté au Real Madrid jusqu’à la fin de la saison. Doublure de Thibaut Courtois à la Casa Blanca , Alphonse Areola a un temps de jeu famélique et devrait selon toute vraisemblance retourner au PSG à l'issue de son prêt. Le Real Madrid chercherait donc un gardien capable de suppléer Thibaut Courtois et de remplacer l'international français.

Alban Lafont pour remplacer Alphonse Areola