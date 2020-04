Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani pourrait vite déchanter…

Publié le 1 avril 2020 à 14h15 par La rédaction

Avec son important salaire au PSG, Edinson Cavani aura toutes les peines du monde à trouver un club capable de lui offrir autant d’argent.

Décidément, le feuilleton Edinson Cavani est encore loin d’être terminé. En fin de contrat en juin prochain du côté du PSG, El Matador sait très bien que son avenir ne s’écrit désormais plus au PSG, alors même qu’il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. Cependant, et ce malgré le service rendu par l’international uruguayen du côté de Paris, il quittera bel et bien le club à l’issue de la saison. Pourtant, il pourrait vite déchanter…

Son salaire, un énorme frein