Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos invité à rejoindre la salle d’attente ?

Publié le 1 avril 2020 à 14h30 par La rédaction

Malgré un contrat qui se termine en juin 2021, Sergio Ramos n’a pas de nouvelles du Real Madrid pour une prolongation. L’Espagnol va devoir attendre…

Et si Sergio Ramos quittait le Real Madrid ? L’idée semble impensable, peut-être même un peu folle… Et pourtant, cela pourrait arriver. Le capitaine des Merengues , qui est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2021 avec la Casa Blanca, n’a toujours pas reçu de propositions de prolongation de la part de la direction madrilène pour l’été prochain. Et il pourrait bien attendre encore longtemps…

Le Real veut investir

Zinedine Zidane a été très clair lors de son retour sur le banc : il souhaite avoir les joueurs qu’il veut à sa disposition. Pour accéder à ses demandes, Florentino Pérez a accepté de financer n’importe quelle piste lancée par Zizou sur le mercato estival. Une promesse par toujours tenue (voir notamment le cas Pogba), mais que Florentino Pérez continue d’essayer de tenir. C’est donc dans ce contexte que le Real Madrid va tenter d’investir sur le marché des transferts la saison prochaine. Et l’un des postes où Zidane souhaite se renforcer, c’est donc la défense centrale. Si plusieurs pistes sont évoquées, aucune pour l’instant n’est réellement sérieuse, et Sergio Ramos va devoir prendre son mal en patience avant de pouvoir discuter de toute prolongation de contrat avec ses dirigeants. Car en effet, tant que le mercato estival prochain ne sera pas terminé, les dirigeants du Real Madrid ne comptent pas proposer de nouveau contrat à Sergio Ramos, puisque l’aspect financier dépendra beaucoup du mercato estival 2020 et de la somme déboursée par le club.