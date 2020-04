Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane fixé pour Nabil Fékir ?

Publié le 1 avril 2020 à 12h00 par A.C.

Le dossier Nabil Fékir, joueur du Bétis Séville suivi notamment par le Real Madrid, Arsenal et l’Atlético de Madrid, pourrait prendre une autre tournure au cours des prochains mois.

Après toute une première partie de carrière passée sous un même maillot, Nabil Fékir a décidé de quitter l’Olympique Lyonnais. Il s’est en effet engagé en faveur du Bétis Séville l'été dernier et réalise des très belles choses en Liga... ce qui n’a pas échappé au Real Madrid ! La presse espagnole explique en effet que Zinedine Zidane souhaiterait recruter l’ancien de l’OL à Madrid, mais c’est également le cas d’autres clubs européens, comme le Milan AC.

Le prix de Fékir a plus que doublé !