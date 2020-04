Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça serait proche de boucler un dossier chaud !

Publié le 1 avril 2020 à 10h00 par D.M.

Le FC Barcelone voudrait prolonger le contrat de Marc-André Ter Stegen. Annoncé sur les tablettes du Bayern Munich, le portier allemand serait bien parti pour rester en Catalogne.

Arrivé en 2014 au FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen est devenu une référence au poste de gardien de but. L’international allemand n’a cessé de se montrer décisif et le club catalan voudrait compter sur lui encore longtemps. Le FC Barcelone se serait fixé comme priorité de prolonger le contrat de Marc-André Ter Stegen qui arrive à son terme en juin 2022. Des discussions auraient été entamées, mais un accord tarde à être trouvé en raison de la crise du coronavirus, mais également à cause des prétentions salariales du joueur. D’autant plus que selon Sport , le Bayern Munich aurait contacté Marc-André Ter Stegen afin qu’il remplace Manuel Neuer dans les buts.

Vers un accord entre le Barça et Ter Stegen